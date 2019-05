San Cesario, droga in casa: in cella due spacciatori

I Carabinieri hanno arrestato a San Cesario due persone accusate dei detenzione e spaccio di stupefacenti: si tratta di Aristide Caputo, 41 anni, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine e agli arresti domiciliari, e Giuseppe Rollo, 24 anni, incensurato.

Il controllo è scaturito da una attività investigativa portata avanti dai militari del Nucleo Investigativo che hanno individuato i due giovani e sono entrati nell’abitazione dove il Caputo era sottoposto al regime degli arresti domiciliari. E’ stato proprio il comportamento di quest’ultimo che, alla vista dei militari si è portato velocemente in camera da letto, a confermare i sospetti dei militari.

A seguito di perquisizione effettuata nell’abitazione dove i giovani abitano, nel centro salentino, sono state rinvenute nella camera da letto del primo: 5 grammi di cocaina, una bottiglietta di metadone, circa un grammo di eroina divisa in due dosi e la somma di euro 100 circa. Nella camera del secondo sono stati rinvenuti: 28 grammi circa di marijuana , 46 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina , 12 ulteriori dosi di cocaina per complessivi grammi 5 oltre a bilancini elettronici la somma di 960 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento. I due arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Lecce.