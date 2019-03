Violenza sessuale nella movida di Lecce: 16enne denuncia stupro

Una giovane di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata qualche sera fa nel centro di Lecce in una delle strade della movida. Gli agenti della Squadra Mobile stanno indagando sull'accaduto. L’episodio risalirebbe a qualche giorno fa. La ragazzina si è presentata in Questura accompagnata dai genitori che hanno sporto denuncia. Ai poliziotti che l’hanno ascoltata ha riferito che mentre stava raggiungendo alcune amiche con le quali aveva un appuntamento, nei pressi della Chiesa greca sarebbe stata fermata da due individui che l’avrebbero con forza trascinata in un vicolo abusando di lei. La minore ha riferito anche che i suoi aggressori avevano un accento salentino. La polizia sta cercando riscontri alla denuncia anche attraverso i filmati delle telecamere di video sorveglianza pubbliche e private installate nella zona.