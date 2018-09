Sparano contro supermarket ma il vetro non si sbriciola: rapina fallita nel Leccese

Hanno tentato di rapinare un supermarket di Racale (Le), il Sisa di via Addis Abeba, ma il colpo è fallito: il personale era ancora all'interno dell'esercizio commerciale, nessuno ha aperto le porte, e uno dei malviventi ha esploso un colpo all'ingresso con un fucile a canne mozze, ma il vetro non si è sbriciolato. È accaduto ieri intorno alle 21.20. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe della stessa banda che ha assaltato, ieri mattina, l'ufficio postale di Morciano di Leuca, e che avrebbe utilizzato la stessa auto per entrambe le rapine, una Renault Capture, che poi è stata trovata bruciata. I carabinieri hanno sequestrato il fucile all'interno dei resti della vettura e stanno consultando i filmati di videosorveglianza, anche se i due avevano i volti coperti da passamontagna.

(Foto Rocco Toma)