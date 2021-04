Cultura giuridica ed economica ora è tempo di avviare il dialogo

Lo dicono tutti. In Italia latita la cultura finanziaria. Magari fosse solo questa la lacuna. La verità è che in Italia non è molto diffusa la cultura economica in generale, tranne ovviamente negli ambienti e nei settori degli addetti ai lavori. E, fatto ancora più singolare e, per certi versi, preoccupante, la cultura economica e la cultura giuridica procedono ciascuna per proprio conto, incontrandosi piuttosto raramente. La Gazzetta del Mezzogiorno, con la sua iniziativa di varare la pagina Diritto & Economia sia sull’edizione cartacea sia sul sito on line, punta ad avvicinare le due materie fondamentali per la vita di una nazione e di una comunità. Non si può pensare di conoscere l’economia ignorando la funzione del diritto nelle relazioni tra imprese, famiglie, cittadini e istituzioni varie. Non si può pensare di conoscere il diritto trascurando le esigenze del mondo economico e le relative conseguenze delle sue decisioni. Diritto ed Economia sono due facce della medesima medaglia. Anche se il corporativismo culturale, tipico del Belpaese, tende a dimenticarlo.

La Gazzetta, specie nella sua funzione di quotidiano di servizio, intende dare una risposta editoriale a quanti, tra i suoi Lettori, sollecitano un’azione divulgativa su tutti i problemi e provvedimenti di natura giuridica ed economica. Ecco perché, nell’opera di democratizzazione dell’informazione giuridica ed economica, si affiancheranno, alle nostre firme, anche i responsabili e gli esperti degli ordini professionali delle comunità di riferimento. Ovviamente, il Sud, la Puglia e la Basilicata, con i loro temi e problemi, saranno i fili conduttori prevalenti nelle analisi e negli approfondimenti dei nostri collaboratori. Ma molto dipenderà dalle sollecitazioni che arriveranno da Voi, cari Lettori. Dal Recovery al lavoro, dall’ambiente all’agricoltura, dalla sanità all’innovazione, dalla previdenza alla scuola, dal credito al fisco eccetera: i nostri esperti, con rubriche, analisi e interviste vi aiuteranno a affrontare i problemi e a risolvere i dubbi. Com’è e dev’essere nella missione e nella filosofia di un giornale - La Gazzetta del Mezzogiorno - sempre più sindacato di territorio.