Governo, al ministro Raffaele Fitto la delega per il Sud

LECCE - Arriva una nuova delega per il ministro per gli Affari Europei, il salentino Raffaele Fitto. Il Consiglio dei Ministri gli ha attribuito anche le competenze per il Sud, delega che inizialmente era stata assegnata al ministro per il Mare Nello Musumeci.

Si tratta di una scelta strategica per lo sviluppo del Mezzogiorno, legata all'utilizzo dei fondi europei, e soprattutto di rilievo politico sul delicato fronte dell'autonomia differenziata.

La rimodulazione degli incarichi di alcuni ministri senza portafoglio è avvenuta per volontà del Presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Gli altri nuovi incarichi sono stati conferiti al Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati e al Ministro Nello Musumeci, mentre Maurizio Leo, da Sottosegretario di Stato dell’Economia e delle finanze, diventa Vice-ministro.