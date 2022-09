Pandemia in Puglia: «Contagi in classe, serve il medico scolastico»

BARI - In classe senza mascherina. E sui registri fioccano le assenze per malattia. In Puglia la campanella che segna l’avvio delle lezioni è suonata da appena tre giorni (cinque per quegli istituti che hanno anticipato la riapertura a lunedì scorso) e i virus, non soltanto dunque il Covid, hanno cominciato a circolare. A richiamare l’attenzione sui rischi legati alle infezioni è il segretario regionale della Uil Scuola Puglia, Gianni Verga: «Molti studenti sono a casa con la febbre. La giunta regionale ha emanato una delibera, nel lontano 1° febbraio 2020, che prevedeva 355 presìdi sanitari (i cosiddetti Toss, acronimo di Team di operatori sanitari scolastici), uno ogni 1.500 alunni. Non è più tempo di rinvii, a meno che non si voglia tornare ai tempi della didattica a distanza e dei conseguenti disagi per i ragazzi e per i docenti».

