Bolzano, incidente all'aeroporto: moviere perde un braccio

CRONACA DI BOLZANO - Grave incidente all'aeroporto di Bolzano, dove un uomo, pare un moviere addetto alla segnaletica di terra della pista, è rimasto ferito durante l'atterraggio di un aereo da turismo.

Secondo le prime informazioni, l'uomo si sarebbe avvicinato al velivolo mentre era ancora in movimento e l'elica gli ha tranciato un braccio poco sotto la spalla. Soccorso, il moviere è stato portato in codice rosso in ospedale a Bolzano.