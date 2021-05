Bari - Rinviata Bari Foggia, si giocherà mercoledì 19. Il derby era in programma mercoledì 12 maggio. Il rinvio è legato al recupero della partita di playoff Triestina - V. Verona, slittata a sabato prossimo a causa dell'eccesivo numero di contagi in casa veneta. La fase nazionale dei playoff in serie C subisce pertanto una serie di spostamenti: prenderà il via domenica 23 maggio. Aggiornamenti nelle prossime ore.