Gli ex di Bari-Bisceglie: le «mille vite» di Romizi

Bari - Sono due gli ex di turno per Bari-Bisceglie. Entrambi vestono la maglia nerazzurro stellata, ma vantano un passato in biancorosso. Particolarmente intensa la storia con i Galletti di Marco Romizi, 31 anni, centrocampista. Arrivato al Bari nel gennaio 2012, ha disputato cinque stagioni e mezza, collezionando 147 presenze e 4 reti. Ha vissuto anni incredibilmente tribolati, tra i quali la «meravigliosa stagione fallimentare» 2013-14: basti pensare che nella sua avventura si sono alternate addirittura tre proprietà (Matarrese, Paparesta e Giancaspro), quattro direttori sportivi (Angelozzi, Antonelli, Zamfir, Sogliano), sette allenatori (Torrente, Alberti-Zavettieri, Mangia, Nicola, Camplone, Stellone, Colantuono).

Un passato con il Bari anche per Errico Altobello. Il 30enne difensore ha giocato un anno e mezzo in biancorosso: 11 presenze nel 2012-13, due fino a gennaio nel torneo successivo.