Bari calcio, contro il Palermo torna Celiento?

BARI - Terza seduta d'allenamento settimanale nella marcia di avvicinamento del Bari al prossimo turno di campionato: domenica al San Nicola alle 15:00 i biancorossi affronteranno il Palermo.

Nella seduta di questo mercoledì, dopo un prologo in sala video, due gruppi si sono alternati tra lavoro in palestra (potenziamento, core stability e circuiti propriocettivi) e campo (riscaldamento tecnico ed esercitazioni tattiche dedicate per reparto). Una parte del gruppo ha terminato la seduta con una sfida a ranghi misti su porzione di campo.

Dopo i rientri in gruppo di Sabbione e Sarzi Puttini, il tecnico Massimo Carrera spera di poter contare anche su Celiento che ha ripreso a lavorare con il pallone avvicinandosi al completo recupero. Indisponibili, invece, Cristian Andreoni (tendinopatia cronica dell’achilleo destro), Raffaele Bianco (lesione alla giunzione miotendinea del muscolo semitendinoso della coscia destra) e Nicola Citro (lesione al legamento crociato sinistro).