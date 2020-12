De Laurentiis fissa gli obiettivi del Bari: «3 vittorie prima di Natale»

Nove punti sotto l’albero. Luigi De Laurentiis esprime il desiderio natalizio per il suo Bari. E lo fa in un contesto molto speciale, quasi volesse abbracciare idealmente ogni tifoso dei Galletti. Ieri, infatti, si è svolta l’iniziativa «Cuore Biancorosso», voluta proprio dall’amministratore unico del club per ringraziare personalmente gli oltre 4.200 sostenitori che hanno rinunciato al rimborso delle gare non godute sull’abbonamento 2019-20, a causa della sospensione della regular season di serie C, flagellata dalla pandemia da coronavirus. In collaborazione con l’azienda Gls (leader nel settore dei corrieri espresso e delle spedizioni, nonché partner della società barese), Luigi De Laurentiis ha inviato un pacco dono con prodotti griffati Ssc Bari ai supporter che hanno espresso la volontà di non ricevere i voucher di ristoro per i cinque match interni saltati nello scorso torneo, firmando manualmente ogni biglietto di ringraziamento.

«Bari ha dato una dimostrazione di attaccamento davvero eccezionale, peraltro in un momento delicatissimo sul piano sociale ed economico», le parole del presidente biancorosso. «È stato qualcosa di inaspettato che davvero mi ha toccato il cuore. Dovevo trovare il modo di ricambiare tanta solidarietà. Il nostro club ha spalle solide, ma la congiuntura è di sofferenza generale, data l’impossibilità di generare introiti su molteplici asset, a cominciare dal botteghino. Ecco perché il loro gesto non può assolutamente essere sottovalutato. Toccherà a noi ricambiare ulteriormente: la “gift box” è soltanto un piccolo segnale, ma sappiamo benissimo che cosa dobbiamo fare per rendere felice la nostra gente. Io posso soltanto dire che il mio sogno è identico al loro».

Quindi, non usa giri di parole per descrivere che cosa pretende nell’immediato futuro. «Vincere, vincere e ancora vincere», afferma De Laurentiis. «Ci aspettano tre gare fino alla sosta natalizia e dobbiamo arrivarci a punteggio pieno. Non voglio soffermarmi sul percorso della Ternana: badiamo, piuttosto, al nostro cammino. Gli umbri in ogni caso devono osservare il turno di riposo. Perciò, pensiamo ad ottenere il massimo e poi tireremo le somme». E tra le valutazioni da compiere a fine anno, non mancherà il mercato: l’impressione è che la società perseguirà ogni occasione possibile pur di rinforzare la squadra di Gaetano Auteri e uscire da una categoria insopportabile per la piazza barese. «In due anni e mezzo - spiega De Laurentiis - abbiamo posto le basi per un progetto ad ampio respiro. Già lo scorso anno siamo andati ad un passo dalla promozione, fermandoci in finale dei playoff. Adesso siamo ancora più determinati: non voglio nemmeno pensare ad un esito differente dai nostri programmi. Dobbiamo dare tutto pur di centrarli. In vista di questo doppio turno interno, resterò al fianco della squadra e domenica sarà allo stadio per la sfida alla Vibonese: la pandemia ha creato difficoltà anche a noi, basti pensare alla positività che ci ha privato per un periodo del mister e di alcuni calciatori. Ora, però, dobbiamo essere più forti di qualsiasi problema e dare tutto».