Bari, 4200 abbonati rinunciano a rimborsi. De Laurentiis: atto d'amore per la squadra

Bari secondo in classifica, ma sempre al primo posto nei pensieri dei tifosi. Questo emerge dalle dichiarazioni del presidente Luigi De Laurentiis, intervenuto sui canali ufficiali del club: «Quello che mi manca, tantissimo, è il pubblico. Se dovessi chiedere qualcosa per il Natale sarebbe di riavere presto il calore umano e il tifo dei nostri».

Poi un dato che riguarda la rinuncia ai rimborsi per le quote abbonamento non utilizzate nello scorso torneo per la pandemia: "Ricevere oltre 4.200 rinunce di rimborso - argomenta - è un segnale d’amore fortissimo. Non sono momenti facili per nessuno: è un segnale stupendo, importante per la squadra, lo staff, un qualcosa che ci spinge a fare sempre meglio».

Il patron ha poi evidenziato come questa stagione sarà impegnativa dal punto di vista economico per i mancati incassi ("sopra i due milioni"): «Questo è un campionato che non permette di rientrare negli investimenti anche in una piazza importante come quella di Bari. Il mondo dell’imprenditoria locale però sta rispondendo in maniera maiuscola (con sponsorizzazione e partnership, ndr)».

Una considerazione finale sul campionato: «Quest’anno - conclude De Laurentiis - siamo ancora più motivati. Al momento c'è distacco dalla vetta, ma questo ci fa affrontare ogni partita come fosse una finale. Capitolo trasmissione televisiva delle partite: la palla ora è alla Lega, è passato un altro mese e non ci sono stati aggiornamenti sul possibile accordo con Sky per il campionato di Serie C. Infine un grande abbraccio al nostro Alessandro Minelli (indisponibile post Covid, ndr), non vediamo l'ora di rivederlo presto in campo. Voglio inoltre mandare un saluto di vicinanza al Presidente Caiata del Potenza, ieri aggredito all’uscita dello stadio: questi atti sono un duro colpo per lo sport».