Calcio, il Bari riparte dalle conferme dei big

Il nuovo Bari, determinato a lottare di nuovo per la promozione in B, riparte dalla conferma dei big della passata stagione: pilastri della rosa nel prossimo torno di Lega pro saranno il capitano Di Cesare, il portiere Frattali, i terzini Costa e Ciofani, i centrocampisti Bianco, Scavone e Schiavone, gli attaccanti Simeri e Antenucci, tutti legati al club del presidente Luigi De Laurentiis da accordi pluriennali. Nelle prossime ore - dopo un incontro di chiarimento sul futuro - la società scioglierà i dubbi legati alla panchina e alla conferma del tecnico Vivarini (nei giorni scorsi sono emerse delle divergenze nella costruzione del nuovo progetto tattico). Intanto la Reggiana, club promosso in B battendo il Bari, segue l'attaccante biancorosso Antenucci.