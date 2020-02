Bari - Picerno: i galletti a caccia del successo per agganciare la Reggina

Tornare a correre dopo il pareggio di Monopoli e proseguire l'infinita corsa di avvicinamento alla capolista Reggina (più 8). Non ci sono alternative per il Bari che domani pomeriggio - ore 17.30 al San Nicola - ospiterà il Picerno per il derby appulo-lucano tra neopromosse.

A caccia del quinto successo consecutivo tra le mura amiche, i galletti si presenteranno con una veste diversa rispetto a quella del Veneziani. In difesa, Costa rientra dalla squalifica per occupare il suo posto sulla sinistra. Dall'altra parte, confermato Ciofani. Squalificato Perrotta, al centro scelta obbligata per Sabbione e molto probabilmente per Di Cesare. Vivarini si dichiara possibilista circa la possibilità di far rientrare dall'inizio il capitano, ancora in fase di recupero da un infortunio al ginocchio.

A centrocampo, potrebbe tornare dal primo minuto Raffaele Bianco con Schiavone e Maita mezze ali. Ma non si escludono sorprese. Laribi a ispirare il tandem Antenucci-Simeri. Ancora indisponibile Hamlili che però tornerà nei ruoli a partire dalla prossima settimana.

Nel Picerno dell'ex biancorosso Marco Romizi, mister Giacomarro si presenta a Bari con 23 giocatori. Tra questi anche il giovane centrocampista dell'Under 17 Nazionale, Michele Orsi. Squalificato Kosovan, infortunati Zaffagnini e Montagno.

Dirige Alessandro Di Graci di Como, coadiuvato da Marco Ceccon della sezione di Lovere e Cosimo Cataldo di Bergamo.