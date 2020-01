Bari calcio, contro la Sicula Leonzio mancherà Di Cesare

BARI - Contro la Sicula Leonzio, nel turno infrasettimanale che si giocherà mercoledì al San Nicola, il Bari rischia di fare a meno del capitano Valerio Di Cesare: il difensore ha riportato una forte contusione al ginocchio sinistro ed oggi non si allenato con i compagni, rimanendo a riposo.

La squadra - giunta al 16esimo risultato utile di fila - ha ripreso oggi la preparazione per la sfida con i siciliani. Assente alla seduta anche l’infortunato mediano Hamlili. Domani l'allenamento sarà a porte chiuse nel San Nicola: il tecnico Vivarini studierà come sostituire Di Cesare dal centro della difesa, confermando la solidità del reparto.