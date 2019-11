Il Bari sfida in casa il Teramo. Segui la diretta

Domenica di campionato per il Bari di Vivarini, che sfida in casa il Teramo. Oltre il lungodegente D’Ursi, mancherà Filippo Costa: il laterale sinistro si è fermato proprio nella seduta di rifinitura per un risentimento muscolare. Sulla corsia mancina difensiva, quindi, ci sarà ancora Perrotta, con Berra sul lato opposto e Sabbione-Di Cesare (ieri ha accusato un rialzo febbrile, ma non dovrebbe mancare) coppia centrale. A centrocampo, scontata la conferma di Bianco e Schiavone: la coppia che è riuscita a rendere più fluida l’impostazione della manovra biancorossa. Per completare il reparto, potrebbero essere in quattro a disputarsi una maglia: l’impressione, però, è che Folorunsho non abbia sfruttato la chance concessagli a Pagani, così come Awua parte in svantaggio rispetto ad Hamlili e Scavone, entrambi recuperati da noie muscolari. L’impressione è che la spunterà l’italo-marocchino, ovvero il più completo sul piano di corsa, ritmo ed intensità. Il trequartista sarà ancora Terrani: dal 25enne lombardo si attende un salto di qualità nella ricerca della posizione giusta tra le linee, nell’essere più presente nell’azione e decisivo nell’ultimo passaggio. La coppia offensiva sarà composta da Simeri ed Antenucci che va a segno da tre giornate di fila