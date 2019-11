Bari-Teramo 1-1, al '91esimo beffardo pareggio di Cancellotti

BARI - Pareggio in casa per i biancorossi che nel match con il Teramo restano fermi all'1-1. Beffardo l'epilogo al San Nicola. Dopo 70 minuti di totale controllo, il Bari non riesce a chiudere la partita e viene beffata nel corso del primo minuto di recupero da una rete fortunosa di Cancellotti. Il secondo pareggio consecutivo in casa costa caro: ora sono 10 i punti di distacco dalla capolista Reggina, un'enormità. Il video commento di Pierpaolo Paterno.