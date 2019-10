Bari, a Catania finisce in parità: 0-0

Il Bari ha pareggiato 0-0 a Catania.

La cronaca:

Primo Tempo:

1' Subito potenziale occasione per il Bari: Schiavone per Scavone che tutto solo calcia male e manda alto.

2' Risponde il Catania: Dall'Oglio dal limite, Frattali blocca.

4' Ancora Bari: punizione di Costa, di poco fuori.

12' Grande occasione per i biancorossi: Antenucci per Costa che calcia, Furlan respinge.

18' Clamorosa occasione per il Catania: Di Piazza semina il panico nell'area barese e sul tiro respinto, Mazzarani manda alto a porta vuota.

26' Insiste il Catania: grande parata di Frattali su punizione di Lodi.

31' Simeri si libera dal limite e tira, Furlan respinge.

35' Catania pericolosissimo: Di Piazza che tira da vicino, respinge Frattali.

44' Ci riprova il Bari con Simeri: destro neutralizzato da Furlan.

Secondo Tempo

8' Occasione per il Bari: bomba di Antenucci, fuori di pochissimo

20' Gol annullato al Catania: su punizione di Lodi, si accende una mischia, ma Mazzarani insacca in fuorigioco.

30' Ancora galletti dalla distanza: Berra spara a lato, non di molto.

36' Opportunità sprecata dal Bari: Floriano lancia Folorunsho che da ottima posizione tira malissimo fuori.

44' Incursione del Catania con Barisic che arriva sul fondo, ma sbaglia completamente l'assist da ottima posizione.

93' Le squadre si accontentano della divisione della posta. Dopo 3' di recupero Catania-Bari finisce 0-0.