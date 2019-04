Non ci sarà come di consueto Aurelio De Laurentis in tribuna all’Emirates Stadium per assistere stasera ad Arsenal-Napoli, partita valevole per i quarti di finale di Europa League. Il presidente del Napoli, per motivi di salute (controlli di routine al Gemelli di Napoli), non raggiungerà Londra, registrando la sua prima assenza stagionale in campo internazionale. Al suo posto, a rappresentare la famiglia, ci sarà il vice presidente Edoardo affiancato per l’occasione da suo fratello Luigi, neo presidente del Bari, che debutterà in questa sua estemporanea uscita. Ci sarà a Londra anche Cristiano Giuntoli che in qualità di direttore sportivo siederà in panchina.