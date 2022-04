Bari, maxi tamponamento tra 6 auto sulla S16: traffico bloccato e lunghe code in direzione sud

BARI - Un incidente sta provocando pesanti disagi al traffico sulla statale 16, tra Mola e Cozze, in direzione sud. Secondo le prime informazioni raccolte, si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto sei auto, provocando alcuni feriti, le cui condizioni non sarebbero tuttavia gravi.

Sul posto è presente la Polizia stradale. Visto il traffico legato alle gite fuori porta per la Pasquetta, si sono create subito lunghe code. La polizia stradale ha deviato la circolazione all’altezza di Mola per consentire i soccorsi a una persona leggermente ferita e la rimozione delle auto. la circolazione è stata riaperta prima delle 13 ma nel frattempo si sono create lunghe code sulla statale. E poco prima dell’una c’è stato anche un altro tamponamento sulla tangenziale di Bari, sempre in direzione sud. La circolazione è ora tornata normale.

Un secondo incidente è stato segnalato sempre sulla statale 16, nel tratto della tangenziale di Bari, a Poggiofranco, all'altezza del distributore di benzina 'Dill's' sempre in direzione Brindisi. Nell'impatto - un tamponamento - sarebbero rimaste coinvolte tre auto: sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Al momento non si conoscono altri dettagli.