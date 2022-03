Bari, gli appalti di Lerario e quei favori agli «amici»

BARI - C’è una foto pubblicata sul web in cui l’allora capo della Protezione civile della Puglia, Mario Lerario, veste i panni del cavaliere dell’Ordine del Santo sepolcro di Gerusalemme. È una immagine che illumina abbastanza bene i rapporti trasversali dell’ormai ex dirigente regionale, arrestato il 23 dicembre in flagranza con una mazzetta e rinchiuso da allora nel carcere di Bari dove - dice chi lo sta seguendo - si comporta da detenuto modello.

L’appartenenza a un ordine ecclesiastico è di per sé un dato neutro: nessuno è autorizzato a fare facili illazioni. Ma la Procura di Bari, che sta passando al setaccio gli appalti gestiti da Lerario tra il 2019 e il 2021, ha messo nel mirino anche alcuni affidamenti che sembrerebbero collegati al mondo ecclesiastico. A partire dai 400mila euro con cui la Protezione civile ha finanziato l’organizzazione della «Settimana sociale dei cattolici italiani» di Taranto, nello scorso ottobre. Soldi che hanno fatto un giro estremamente tortuoso: Lerario firma, la giunta regionale recupera la somma dal fondo di riserva e la trasferisce al Teatro pubblico pugliese. La stessa struttura che, sempre con i soldi della Protezione civile, ha organizzato negli anni scorsi i concerti del Medimex. Ma c’è altro...

