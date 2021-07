Bari, Emiliano ha un malore e segue i lavori in aula da remoto, ma Zullo è contrario

BARI - Botta e risposta in Consiglio regionale sulla assenza-presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del quale il capogruppo di Fratelli d’Italia Ignazio Zullo ha bocciato la richiesta di partecipazione da remoto.

La presidente dell’Aula, Loredana Capone, a seduta in corso, ha comunicato che Emiliano, a causa di un colpo di caldo, chiedeva di potersi collegare da remoto, nonostante una norma interna in base alla quale le sedute si svolgono unicamente in presenza, eccetto giustificazioni legate al Covid.

Il presidente Emiliano ha spiegato di essere stato «ore sotto il sole» durante la visita della ministra Lamorgese nella provincia Bat.

«Siccome io non ho alcun particolare interesse a partecipare alla seduta, stavo cercando di onorare il Consiglio collegandomi anche a distanza - ha detto -. Cercherò di seguirvi in streaming senza partecipare, però, sinceramente, è un modo inconcepibile di considerare i rapporti istituzionali».

Il capogruppo Zullo ha insistito ritenendo che «se non rispettiamo le regole, entriamo in un far west, nemmeno il presidente può derogare». «Vi risolvo il problema e vi seguo in streaming», ha detto a quel punto il presidente Emiliano, disconnettendosi dall’aula».