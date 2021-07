Xylella, Giansanti: «Basta tergiversare, emergenza nazionale non solo pugliese»

BARI - «Lo diciamo da anni, bisogna avere la responsabilità delle scelte, perché le scelte vanno fatte e prese. Non si può continuare a tergiversare e a non dare soluzioni. La Xylella rischia di diventare una emergenza nazionale perché se non si ferma faremo danni incalcolabili alla produzione di olio nazionale». Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine dell’Assemblea dei soci di Confagricoltura Bari. «Mi auguro e spero - ha proseguito - che, da una parte, quanto prima arrivino quelle risposte che possano dare rilancio ad un settore distrutto e a un territorio distrutto come quello del Salento; e dall’altra arrivino delle garanzie per la provincia di Bari, la Xylella inizia ad essere troppo vicina a questa zona».