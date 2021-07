Basilicata, Covid 19 sono undici i nuovi positivi

Potenza - Undici dei 538 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale della Basilicata.

Ieri, inoltre, sono state effettuate in regione 3.703 vaccinazioni: i lucani che hanno avuto la prima dose di vaccino sono 300.718 (54,4 per cento), mentre sono 160.939 coloro che hanno ricevuto anche la seconda (29,1 per cento).