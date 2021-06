Covid Puglia, Emiliano: «La variante Delta ci preoccupa molto»

«La variante Delta ci preoccupa molto, facendo tutti gli scongiuri l’abbiamo, credo, cinturata dalle parti di Brindisi, speriamo non scappi da altre parti perché è un po' meno sensibile ai vaccini, o potrebbe esserlo, quindi per ora cerchiamo di bloccarla». Lo ha detto il presidente della regione Puglia Michele Emiliano a margine di un incontro ad Andria per presentare due nuove strumentazioni sanitarie.

«In Inghilterra - ha aggiunto Emiliano - dove avevano fatto una scelta diversa dalla nostra, e tutti glorificavano il fatto che Londra fosse piena di gente, perché si erano giocati le prime dosi di vaccini in larga scala, hanno ritardato le seconde e il ritardo delle seconde dosi sta scatenando una nuova ondata». «Quindi come vedete - ha concluso il governatore pugliese - l’Italia, ancora una volta, che siamo abituati a flagellarci, fa le cose meglio degli altri, l’importante è che ogni tanto ce ne vantiamo anche noi».

«Non mi pare un grande sacrificio utilizzare la mascherina, certo toglierla è un sollievo enorme, ma io penso che moltissimi manterranno questo uso anche negli anni a venire». Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano ad Andria, a margine della presentazione di due nuove strumentazioni, un secondo angiografo e una seconda tac, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto cosa pensi della possibilità di togliere le mascherine all’aperto. "Per esempio io non mi sono più raffreddato - ha aggiunto Emiliano - non ho più neanche avuto l’influenza normale». «Avere cautele, con l’utilizzo della mascherina, secondo me - ha concluso - nei locali pubblici, a bordo dei treni, è una questione anche di rispetto verso gli altri».