Coronavirus, in Puglia 90 casi e 2 decessi, superati i 3 milioni di vaccinazioni

Sono 90 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, secondo quanto riportato nel consueto bollettino epidemiologico diffuso dalla regione, su 6844 tamponi analizzati. Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Taranto, 1 in provincia di Lecce.

Per quanto riguarda i positivi, la provincia di Bari riporta 20 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (6), Brindisi (16), Lecce (24), Bat (12), Taranto (10), a cui si aggiungono un caso di residenza di provincia non nota e 1 caso di residente fuori regione.

Sul fronte ricoveri il numero continua a calare: sono 237 i pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali (ieri erano 252). Cresce il numero dei guariti, oggi sono 235.823 rispetto ai 234.937 di ieri. Continua ad andare giù il numero dei casi attualmente positivi, 10.231, in discesa rispetto agli 11.029 di ieri.

LA PUGLIA SUPERA IL TETTO DI 3 MILIONI DI SOMMINISTRAZIONI - La Puglia questa mattina ha superato il tetto di 3 milioni di somministrazioni di vaccini anti Covid, per la precisione sono 3.007.663. La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 52.26%, mentre il 23.82% ha ricevuto anche la seconda dose. Nella fascia over 80 la copertura vaccinale con prima dose è del 96,17%; in quella tra 70-79 anni è dell’88,52%; tra 60-69 anni è pari all’81,37%.

Rallenta la frenata della pandemia Covid-19 in Puglia, nella settimana dal 9 al 15 giugno, infatti, secondo il rapporto della fondazione Gimbe, c'è stato un calo dei nuovi contagi rispetto a sette giorni prima ma è stato molto contenuto, solo -5,3%. Tuttavia, tutti gli indicatori continuano ad essere in miglioramento, ad esempio i «casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti» è sceso a 286, comunque superiore alla media italiana che è pari a 178. Sotto soglia di saturazione i posti letto sia in area medica (7%) che in terapia intensiva (4%) occupati da pazienti Covid-19. Gimbe, però, evidenzia anche un forte calo dei tamponi processati: in Puglia, la media giornaliera di persone testate ogni 100.000 abitanti dal 12 maggio-15 giugno è pari a 46, la media italiana è di 107.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, il 26,3% della popolazione è stata completamente immunizzata, il 52,2% ha invece ricevuto almeno la prima dose.

L'ASSESSORE - «Tre milioni di dosi somministrate significa che il sistema di vaccinazione pugliese funziona. Anche se tutti i nostri dati sono sopra la media nazionale, continuiamo a lavorare per raggiungere chi non si è ancora vaccinato nelle classi più a rischio, in modo da coprire il più possibile gran parte della popolazione prima dell’arrivo dell’autunno». Lo dichiara l’assessore regionale pugliese alla Sanità, Pierluigi Lopalco, commentando il traguardo di 3 milioni di dosi inoculate in Puglia. «La circolazione del virus - sostiene - ormai è osservabile soprattutto tra i non vaccinati, tra i quali le varianti possono essere molto pericolose, e questo deve spingerci a vaccinare tutti presto e bene».