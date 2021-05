I vaccini scarseggiano, le Asl pugliesi rispettino i target di somministrazione

Bari - Le dosi di vaccino anti Covid scarseggiano, ne sono rimaste poco più di 100mila. Per questo la Protezione civile pugliese ha inviato alle Asl i «target» di somministrazione da rispettare, in sostanza ogni azienda non potrà andare oltre un tot. di inoculazioni per evitare di restare senza sieri. I prossimi approvvigionamenti, infatti, sono previsti per domani pomeriggio, quando dovrebbero arrivare 50mila dosi Astrazeneca, utili solo per i richiami da garantire a personale scolastico e forze dell’ordine, e 14.570 dosi Pfizer. Per questo motivo, sino al 14 maggio le Asl pugliesi non potranno effettuare oltre 33.510 somministrazioni; il 15 maggio 26.808; il 16 maggio 23.457; il 17 maggio 30.159; e dal 18 al 20 maggio 33.510. È quanto riportato in una circolare trasmessa dalla Protezione civile pugliese alle Asl.