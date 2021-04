Furbetti dei vaccini, coinvolti noti imprenditori baresi

Bari - Sono 53 gli indagati nel fascicolo della Procura di Bari per truffa aggravata e falso relativo ai presunti «furbetti» dei vaccini. Ai primi 27 indagati, tra i quali noti imprenditori baresi, è stato notificato ieri dai carabinieri del Nas l’avviso di garanzia con invito a rendere interrogatorio. Saranno ascoltati dal pm Baldo Pisani il 30 aprile. Gli altri 26, ai quali ancora non è stato notificato alcun avviso di garanzia, saranno convocati per i giorni successivi. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che questi 53, ma gli accertamenti sono ancora in corso, nelle prime settimane di campagna vaccinale, a gennaio, avrebbero ricevuto dosi di vaccini anti-Covid pur non essendo esposti a rischio biologico.

Tra i nomi ci sarebbero anche quelli di Domenico e Luigi De Bartolomeo e di Nicola Canonico: sarebbero stati vaccinati come amministratori delle società che eseguono lavori nel Policlinico di Bari e in altri ospedali. L’indagine vuole chiarire se avessero effettivamente diritto così come hanno diritto i loro dipendenti.