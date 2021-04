Covid in Italia, cresce curva contagi e tasso positività (4,7%): altri 342 morti. Da lunedì 5 Regioni «arancioni» (anche la Puglia)

Sono 14.761 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.844. Sono invece 342 le vittime in un giorno (ieri 360).

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.935.703, i morti 118.699. Gli attualmente positivi sono 465.543 (-6.653 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.351.461 (+21.069).

Sono 315.700 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore: ieri furono 364.804. Il tasso di positività è del 4,7%, in

aumento rispetto al 4,4% di ieri.

Dopo oltre un mese, tornano a scendere per la prima volta sotto i 3.000 i ricoveri in terapia intensiva per covid: sono 2.979 i pazienti in rianimazione, in calo di 42 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 153 (ieri 174). Nei reparti ordinari sono invece

ricoverate 21.440 persone (22.094) persone, in calo di 654 rispetto a ieri.

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore nuove ordinanze che andranno in vigore a partire dal 26 aprile. È in area rossa la Regione Sardegna. Sono in area arancione le Regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla.