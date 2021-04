Covid in Puglia, boom di morti (+64) ma cala curva contagi (+1692): indice positività al 12,7%

Cala, sia pure di poco, la curva dei contagi Covid in Puglia dove, nelle ultime 24 ore, a fronte di 13.345 tamponi processati (ieri furono 12.472) sono stati registrati 1692 nuovi casi (ieri furono 1.895): 658 in provincia di Bari, 155 in provincia di Brindisi, 154 nella provincia BAT, 266 in provincia di Foggia, 176 in provincia di Lecce, 277 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 5 casi di provincia di residenza non nota. L'indice di positività è oggi del 12,7%.

Boom di decessi (+64), purtroppo, nelle ultime 24 ore: 25 in provincia di Bari, 5 in provincia di Brindisi, 4 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 15 in provincia di Lecce, 13 in provincia di Taranto.

Sul fronte dei ricoveri, ancora in calo il numero dei pazienti (2.031 rispetto ai 2.079 di ieri) ricoverati nelle strutture ospedalieri pugliesi a causa del Covid.

Anche oggi cresce il numero dei guariti (171.894) e decresce, fortunatamente, quello degli attualmente positivi che oggi è di 49.197 (ieri furono 49.422).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.142.721 test.

Sul fronte dei vaccini anti Covid, oggi sono state somministrate le prime monodosi J&J