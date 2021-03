Dopo la rinuncia alla serie B, l’Olimpia Matera guarda al futuro

MATERA - Dopo la rinuncia al campionato di serie B, presentata negli scorsi mesi, l’Olimpia Basket Matera valuterà tre ipotesi per tornare sul parquet nella stagione 2021-2022. Lo ha annunciato oggi il presidente del sodalizio biancoazzurro, Rocco Sassone, nel corso della conferenza stampa di presentazione della campagna di crowdfunding «Ci tengo all’Olimpia», che ha visto, tra gli altri, la partecipazione del presidente onorario Pasquale Lorusso, del presidente del Comitato regionale della Federbasket, Giovanni Lamorte, dell’assessore comunale allo sport, Giuseppe Sarli, e del sindaco Domenico Bennardi.

Le opportunità di ritorno in campo - «legate oltre che alla campagna di crowdfunding che si concluderà il 15 maggio, all’andamento dell’epidemia da covid 19» - riguardano la possibilità di acquisire un titolo sportivo da società rinunciatarie a partecipare alla serie B, la candidatura come riserva per un eventuale ripescaggio o la partecipazione al torneo interregionale di serie C (gold o silver).

«L'avvio della campagna di crowdfunding - ha sottolineato Sassone - conferma la voglia di ricominciare dopo la rinuncia, a malincuore, al torneo di serie B dello scorso anno a causa di difficoltà oggettive. E i fatti, purtroppo, ci hanno dato ragione. Contiamo sull'apporto concreto di tifosi, imprese, enti locali per ritornare a competere sul parquet e per contribuire alla rinascita del territorio dopo una crisi, procurata dall’epidemia da covid 19, che - ha concluso - dobbiamo superare con l’impegno di tutti».