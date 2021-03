Covid in Italia, oltre 21mila nuovi contagi (5,6%) e 460 morti in 24 h: aumentano terapie intensive

Sono 21.267 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 18.765) secondo quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute sull’emergenza Covid di oggi.

I test effettuati tra tamponi antigenici e molecolari nell’ultima giornata sono stati 363.767. Il tasso di positività è del 5,8% (ieri

era al 5,6%), in aumento dello 0,2%.

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia i contagi salgono a 3.440.862. I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 460 (ieri sono stati 551), per un totale di 106.339 morti dall’inizio dell’emergenza. I guariti sono 2.773.215 (+20.132).

I casi attualmente positivi diventano 561.308 (+654).

Sono 3.588 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 42 più di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 300 (ieri erano stati 317).

Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 28.438 persone, con un

incremento di appena 10 unità nelle ultime 24 ore.

La Regione in cui si registra il più alto numero di nuovi contagi su base giornaliera è la Lombardia, che supera oggi anche le 30.000 vittime per Covid.

Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia sono state finora 8.346.445, mentre a ricevere entrambe le dosi e a essere quindi immuni sono 2.657.587 persone.