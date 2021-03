Covid in Puglia, 1709 nuovi casi su 11mila test (15,6%), 755 solo nel Barese. Altri 38 decessi. Vaccinazioni: «fragili» chiamati dai medici

Sono ben 1709 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 10.919 test registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 38 decessi: 23 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione. Il tasso di positività è al 15,6%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 755 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (55), Brindisi (142), Lecce (309), Bat (142), Taranto (294). A questi vanno sommati 11 casi di residenza non nota e 1 residente fuori regione.

Sul fronte ricoveri leggerissimo calo nelle ultime 24 ore: si passa da 2011 a 1988 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, dai 130.912 di ieri si passa ai 132.020 di oggi. Continuano purtroppo a salire i casi attualmente positivi, 44.157, in aumento rispetto ai 43.594 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.792.769 test.

VACCINAZIONI: «FRAGILI SARANNO CHIAMATI DAI MEDICI» - Sulle vaccinazioni per le persone fragili e gli over 80 che hanno scelto la somministrazione domiciliare «la comunicazione è stata chiarissima: saranno chiamati dai medici di medicina generale».

Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità della Regione Puglia, Pier luigi Lopalco, rispondendo alle domande dei giornalisti in occasione della attivazione del nuovo hub vaccinale nella Fiera del Levante di Bari.

«A parte gli over 80 che hanno fatto la prenotazione per fare il vaccino in strutture come questa - ha spiegato Lopalco - , quelli che non possono deambulare, che non possono uscire da casa, insieme con gli ultra fragili, saranno contattati dai medici di medicina generale, non devono prenotarsi».

«Per quanto riguarda gli altri - ha aggiunto l’assessore - , quando inizieremo nella seconda metà di aprile, prima di allora non potremo perché non avremo ancora i vaccini, dai 79 in giù, anche in quel caso non sarà necessario prenotarsi, penseremo noi ad allocare ogni cittadino nel proprio hub vaccinale. Stiamo facendo di tutto per evitare problemi con i Cup e con le agende. Ciascuno sarà vaccinato vicino casa»