Bari, giudice Tribunale positivo al Covid: altri 3 magistrati in quarantena fiduciaria

BARI - Un giudice del Tribunale penale di Bari è risultato positivo al Covid e altri tre magistrati, suoi contatti diretti, sono in quarantena fiduciaria.

I quattro magistrati sono tutti in servizio nella sede di via Dioguardi, che ospita Tribunale penale e Procura della Repubblica.

Altri dieci magistrati che nei giorni scorsi hanno avuto contatti con il giudice contagiato si sono sottoposti a tampone e sono risultati negativi. Per il rischio di contagi nel palazzo di giustizia di via Dioguardi, nei giorni scorsi i capi degli uffici hanno firmato un provvedimento che limita fino al prossimo 10 aprile la celebrazione delle udienze, spiegando che quella sede «ha gli spazi di sosta e transito delle persone molto ridotti, con il conseguente concreto rischio di determinare assembramenti non consentiti proprio nelle aule di udienza o nei limitati spazi adiacenti le aule».