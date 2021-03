Puglia, è costata 7mln la fabbrica regionale di mascherine

È di 7 milioni di euro la spesa che la Regione ha affrontato per la realizzazione della fabbrica pubblica di Dpi alla Zona industriale di Bari. Il dato è emerso ieri dall’audizione del dirigente della Protezione civile, Mario Lerario, in commissione Bilancio del Consiglio regionale.

Lerario (su richiesta del capogruppo Fd’I, Ignazio Zullo) ha spiegato che sono stati utilizzati 4,5 milioni di euro di fondi europei per la ristrutturazione dei 9mila metri quadrati del capannone «ex Ciapi» (già di proprietà della Regione), bonificato dall’amianto e riconvertito per l’utilizzo come base operativa per le emergenze. Le attrezzature per la produzione delle mascherine, in parte provenienti dalla Cina, sono state acquistate invece con una spesa di 2,5 milioni (sempre di fondi europei) necessari a predisporre - con l’aiuto di una società specializzata in meccatronica, che ha fornito i tecnici - quattro linee di produzione di cui una è al momento attiva.



Dall’inizio dell’emergenza la fabbrica ha prodotto 3 milioni di mascherine chirurgiche, 1,5 milioni di Ffp2 e 100mila mascherine pediatriche. I due terzi della produzione è stato utilizzato per rifornire medici di base, amministrazioni comunali, forze dell’ordine e associazioni impegnate nella lotta al covid. Il resto della produzione è stato destinato a costituire la scorta strategica della Regione (800mila Ffp2, 500mila chirurgiche, 100mila pediatriche). «La produzione - ha detto Lerario - non è destinata al commercio ed è regolarmente certificata, anche con marchio Ce, dal laboratorio presente nello stesso stabilimento».