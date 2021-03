Covid in Italia, cresce curva contagi (+23.641) e altri 307 morti: tasso positività 6,65%. Aumentano terapie intensive

Sono 23.641 i contagi da coronavirus in Italia oggi, sabato 6 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 307 morti, che portano il totale a 99.578 dall'inizio dell'epidemia di covid-19.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 355.024 tamponi, con un tasso di positività al 6,6%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva aumentano: sono ora 2.571 (+46).

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 214 (ieri erano 222). Nei reparti ordinari ci sono invece 20.701 persone, in aumento di 327 unità rispetto a ieri.

Ad oggi in Italia ci sono 465.812 attualmente positivi, in aumento di 9.342 rispetto alla giornata di ieri. I guariti e i dimessi dall’inizio dell’emergenza sono invece 2.481.372, con un incremento di 13.984 nelle ultime 24 ore.

A livello di regioni, la più colpita è anche oggi la Lombardia con 5.658 nuovi casi positivi. Resta pesante il bilancio anche in Emilia-Romagna anche oggi i nuovi positivi hanno superato i tremila e sono per l'esattezza 3.232. Sono 2.843 i casi positivi nelle ultime 24 in Campania su 25.527 tamponi esaminati.