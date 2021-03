Coronavirus, in Puglia 1483 nuovi casi su 10.526 test (14%). Altri 15 decessi, salgono gli attualmente positivi

Sono 1483 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 10.526 test registrati nelle ultime 24 ore, come riportato nel consueto bollettino epidemiologico. Si contano anche, purtroppo, 15 decessi: 9 in provincia di Bari, 3 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto. Il tasso di positività è del 14%.

Per quanto riguarda i nuovi positivi, la provincia di Bari riporta 600 nuovi casi; seguono quelle di Foggia (208), Brindisi (78), Lecce (170), Bat (110), Taranto (310). A questi vanno sommati 3 casi di residenza non nota e 4 residenti fuori regione.

Sul fronte ricoveri la situazione è rimasta invariata nelle ultime 24 ore: si passa da 1443 a 1439 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Cresce il numero dei guariti, dai 114.497 di ieri si passa ai 115.362 di oggi. Continuano purtroppo a salire i casi attualmente positivi, 34.853, in aumento rispetto ai 34.250 delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.613.815 test.

VACCINI, LOPALCO: UTILIZZATO L'85% DELLE DOSI - «Abbiamo somministrato oltre l’85% dei vaccini ricevuti. Per usare la scorta del 30% (che abbiamo ridotto al 15%), quella da conservare per le seconde dosi, si sta facendo un lavoro certosino di programmazione delle seconde dosi. Siamo fra le regioni italiane che sta utilizzando più velocemente tutte le consegne": lo scrive su facebook l'assessore regionale alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco. «Abbiamo concluso la vaccinazione del personale sanitario - prosegue - resta qualche coda di liberi professionisti che dovranno avere un po' di pazienza perché non erano inclusi nel piano originario della struttura commissariale. Abbiamo vaccinato tutti gli ospiti delle RSA. Abbiamo vaccinato (al 5 marzo) 58.000 ultra80enni. Un quarto del totale. Se avessimo più scorte, ne avremmo vaccinati di più. Abbiamo vaccinato già metà del personale scolastico. La loro vaccinazione si completerà il 14 marzo con l’arrivo della prossima scorta di AstraZeneca. Procede la vaccinazione delle forze dell’ordine, man mano che consegniamo il vaccino. Sarà dunque avviata progressivamente la vaccinazione degli altri appartenenti ai servizi essenziali».