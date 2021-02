Covid in Italia, meno test e nuovi casi (+17.455) ma sale indice positività (6,7%): altri 192 morti

Diminuisce in Italia il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Sono 17.455, ieri erano 18.916 (- 1.461). Sono però stati eseguiti meno test, 257.024 (molecolari e antigenici) contro i 323.047 della giornata di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Con i 17.455 nuovi contagi, quindi, si avvicinano a quota tre milioni i casi di Covid in Italia: ad oggi sono 2.925.265.

In aumento, invece, il tasso di positività che si attesta a 6,7% (ieri era del 5,8%). Il numero dei decessi diminuisce: sono 192 nelle ultime 24 ore contro i 280 di ieri.

Sono 2.231 i pazienti ricoverati in terapia intensiva in Italia, con un aumento di 15 unità rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono stati 131 (ieri erano stati 163). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 18.638 persone, +266 in più di ieri.

La Regione con più contagi nelle ultime 24 ore resta la Lombardia con 3.529 nuovi positivi. Seguono l'Emilia Romagna (+2.610), la Campania (+2.561), il Lazio (+1.341), la Toscana (+1.068), la Puglia (+1.053).