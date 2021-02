Covid in Puglia, 1.053 nuovi casi ma meno test (13, 68%): 573 positivi nel Barese. 16 morti. Oltre 251mila vaccini effettuati

Continua a crescere il tasso di positività in Puglia: oggi è del 13,68% rispetto al 12,4% di ieri. 1.053 sono i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 7692 test analizzati (ieri furono 9mila i tamponi).

Diminuisce, fortunatamente, il numero dei decessi: sono 16 (5 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione) rispetto ai 20 di ieri.

I nuovi positivi sono così distribuiti: 573 in provincia di Bari, 27 in provincia di Brindisi, 132 nella provincia BAT, 182 in provincia di Foggia, 69 in provincia di Lecce, 66 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota. 1 caso di residente fuori regione è stato attribuito e riclassificato.

Sul fronte ricoveri la situazione è rimasta sostanzialmente invariata nelle ultime 24 ore: si passa da 1400 a 1398 pazienti che occupano i posti letto delle strutture sanitarie regionali. Nella giornata di ieri è cresciuto invece il numero dei guariti, dai 109.633 di ieri si passa ai 110.046 di oggi (+413).

Salgono ancora i casi attualmente positivi, 33.081, in aumento rispetto ai 32.457 (+624) delle ultime 24 ore. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.557.266 test.

VACCINI - Ad una settimana dall’avvio della «fase 2», gli over 80 vaccinati contro il Covid in Puglia sono 31.561, secondo il report del ministero della Salute aggiornato ad oggi pomeriggio. Gli anziani prenotati, invece, sono oltre 170mila.

Per quanto riguarda il personale scolastico, sono state somministrate 15.144 dosi (platea di 80mila circa), tra le forze armate 2.637 inoculazioni. Complessivamente in Puglia sono state somministrate dal 27 dicembre ad oggi 251.104 dosi di vaccini anti Covid.