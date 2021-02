Vaccini, sindaco Rodi: ora basta, compro 3mila dosi Sputnik con soldi mia indennità

Il sindaco di Rodi Garganico (Foggia), Carmine D’Anelli, lamentando una scarsità di approvvigionamenti di vaccini anti Covid, intende comprare lo Sputnik direttamente dalla Russia, utilizzando le indennità per il suo incarico di primo cittadino che non ha mai percepito.

«Sui vaccini - scrive su Facebook - sto perdendo la pazienza! O chi di dovere si decide ad intervenire tempestivamente o agirò in autarchia! Lo Sputnik V russo è efficace e disponibile sul mercato (Repubblica di San Marino docet ). Non è sottoposto a normativa europea e quindi acquistabile. Tremila dosi le potrei comprare a 'Gratis' utilizzando le indennità di Sindaco che non ho mai percepito! Ancora qualche giorno e poi deciderò».