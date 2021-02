Sud, Pagano: «Decontribuzione misura vitale per continuità aziendale»

«Prendiamo atto della posizione dell'Inps ma la situazione non può continuare a vivere questo stallo, né essere oggetto di un rimpallo di responsabilità». È quanto dichiarato da Ubaldo Pagano, capogruppo Pd della Commissione Bilancio a Montecitorio. «La decontribuzione per le imprese del Mezzogiorno è una misura vitale per la continuità aziendale di molte realtà del Sud, che in questa fase vivono, più di altri, un momento drammatico. È necessario che i Ministeri si mobilitino in fretta, seppure coinvolti in questa delicata fase di passaggio, e lavorino duramente, come siamo abituati a vedere, per concludere l'iter previsto per sbloccare l'agevolazione. Qui si parla di imprenditori, lavoratori, famiglie che potrebbero essere fortemente danneggiate e che invece, sono certo, saranno grati alle amministrazioni ministeriali per la celere risoluzione del problema».