Covid in Italia, 7.925 nuovi contagi e 329 morti nelle ultime 24h: tasso positività sale al 5,6%

Stabile l'andamento del Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, infatti, i nuovi contagi sono stati 11.252 (ieri 12.715), i morti 237 (ieri 421), secondo i dati diffusi dal ministero della Salute.

Sono stati 142.419 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività del 5,6% (ieri 5,27%). Ieri i

test erano stati 213.364, oltre 70 mila in più.

Gli attualmente positivi sono 453.968, 9.384 in meno di ieri.

Quasi tutta Italia è in zona gialla ma resta lo stop agli spostamenti tra Regioni. Solo 5 sono in zona arancione: Sardegna, Sicilia, Puglia, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano. Studenti delle superiori oggi sono tornati a a scuola ovunque tranne che in Sicilia.

Le persone ricoverate in terapia intensiva in Italia sono 2.252, quindi 37 in più rispetto a ieri, nel saldo tra ingressi e uscite; gli ingressi giornalieri sono 145. I ricoverati con sintomi sono invece 20.260, quindi 164 in più di ieri.

La regione con il più alto numero di infezioni giornaliero è la è la Lombardia, seguita dall'Emilia Romagna.I guariti di oggi sono 13.975. Il totale dell'inizio dell'emergenza Covid i casi sono 2.544.428, i decessi 88.845.