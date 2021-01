Fisco, rimborsati 172 mln di accise in Puglia e Basilicata

BARI - Nel corso dell’anno 2020 gli Uffici dell’Agenzia Dogane e Monopoli della direzione territoriale di Puglia, Molise e Basilicata hanno erogato rimborsi di accise per oltre 172 milioni di euro in favore degli operatori economici operanti nel territorio di competenza. In una nota dell’ADM si precisa che la parte più consistente delle somme ha riguardato l’ambito delle agevolazioni fiscali agli autotrasportatori, in favore dei quali sono stati effettuati rimborsi per 154 milioni di euro su accise versate sul gasolio per il trasporto di persone o cose, alle quali si aggiungono 18 milioni rimborsati ad operatori del trasporto urbano (taxi), ad enti di assistenza per le attività di pronto soccorso e ad imprese per tutti i vari benefici fiscali del settore accise.

Le attività di rimborso, svolte per la maggior parte da funzionari in regime di smart working, hanno consentito di evadere decine di migliaia di domande di restituzione dei tributi versati in eccedenza - oltre 22.000 per il solo settore dell’autotrasporto - assicurando il dovuto supporto alle imprese in una fase di particolare sofferenza segnata dall’emergenza epidemiologica.