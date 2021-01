Covid in Italia, cresce numero contagi (+12.532) ma aumentano decessi (+448) e tasso positività (13,7%)

I nuovi casi di coronavirus in Italia scendono a 12.532 nelle ultime 24 ore, ma sono in calo anche i tamponi, che rispetto a ieri sono 91.656.

Crescono invece le vittime, 448 rispetto alle 24 ore precedenti, e anche il tasso di positività che ora è al 13,6% ovvero +0,3% rispetto a ieri.

Un segno più anche per le terapie intensive e i ricoveri in area non critica rispettivamente a +27 e +176.

Il totale dei pazienti in rianimazione è ora 2.642. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva sono 168.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari aumentano di 176 unità, portando il totale a 23.603.

Italia in zona gialla da oggi fino al 15 gennaio ma scatta la zona arancione in 5 regioni: Calabria, Emilia Romagna, Sicilia, Veneto e Lombardia