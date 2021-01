Coronavirus Italia, 18.627 nuovi casi e 361 morti nelle ultime 24 ore

Prosegue la seconda ondata di contagi da Coronavirus in Italia: secondo il bollettino di oggi, domenica 10 gennaio, pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 18.627 i nuovi casi, contro i 19.978 di ieri, e 361 i morti (ieri erano stati 483), a fronte di 139.758 tamponi effettuati (ieri erano stati 172.119).

Il rapporto positivi-tamponi sale dall’11,6 per cento di ieri al 13,3 % di oggi. Le persone attualmente positive al Covid sono 579.932. Il bilancio delle vittime ammonta a 78.755 decessi. I guariti invece sono 1.617.804 per un totale di 2.276.491 casi: questi i dati completi. Degli attualmente positivi, 23.427 sono ricoverati in ospedale, 2.615 necessitano di terapia intensiva, mentre 553.890 si trovano in isolamento domiciliare.