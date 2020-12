Covid in Basilicata, curva contagi costante (+111) e altri 4 decessi: sotto i 6mila gli attualmente positivi

POTENZA - Sono 111 i nuovi contagi Covid riscontrati durante il week end in Basilicata a fronte di 1.649 tamponi processato. Di questi 111 nuovi casi, 96 sono residenti in Basilicata.

Durante in week end, inoltre sono morte per Coronavirus altre 4 persone (3 residenti a Potenza e 1 a Policoro) e sono registrate 105 guarigioni (99 di residenti e 6 di non residenti).

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 5.788 (5.795 all’ultimo aggiornamento a cui si aggiungono 96 positivi residenti e si sottraggono 99 residenti guariti e 4 persone decedute) di cui 5.689 in isolamento domiciliare.

Sono 3.742 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 220 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 99. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 174.938 tamponi, di cui 162.780 risultati negativi.