Puglia, ancora 1.478 contagiati: superati i 51mila positivi. E aumentano i morti: 43 vittime.

La Puglia ha superato il tetto dei 51mila positivi attualmente alle prese con il virus. Il bollettino Covid 19 della Regione oggi consegna uno scenario con 1.478 nuovi positivi su 10.229 test, segnando un rapporto pari al 14,5% contagiati/tamponi, superiore alla media nazionale ma un tantino inferiore a quello di ieri quando sono stati segnalati 1.813 positivi su 11.223 test (16%).

Dei nuovi 1.478 casi positivi di oggi, 538 sono in provincia di Bari, 44 in provincia di Brindisi, 253 nella provincia BAT, 255 in provincia di Foggia, 92 in provincia di Lecce, 281 in provincia di Taranto, 6 residenti fuori regione, 9 casi di provincia di residenza non nota.... positivi di oggi, ...

Sul fronte dei decessi, continua a mantenersi (purtroppo) elevato il numero delle vittime: nelle ultime 24 ore si registrano 43 morti che portano il numero complessivo a 1.911 unità. Le vittime sono così distribuite: 4 in provincia di Bari, 28 in provincia BAT, 1 in provincia di Brindisi, 9 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce.

Sui decessi, il direttore della Asl BT Alessandro Delle Donne chiarisce: “Il dato odierno dei decessi nella provincia Bat deriva da un aggiornamento dell’archivio che verrà completato nei prossimi giorni. Per questo risulta un valore superiore alla media settimanale, perché tiene insieme informazioni raccolte dal mese scorso ad oggi. Si sta procedendo con questo aggiornamento e quindi per il dato consolidato bisognerà come sempre valutare l’andamento settimanale nei prossimi giorni”.

Sul fronte della pressione sul sistema sanitario, resta inalterato il numero dei ricoveri (1.781, uno in meno rispetto a ieri) mentre diminuisce la pressione sulla terapia intensiva che ieri registravano 187 casi.

Sono 18.650 i pazienti guariti guariti (190 in più rispetto a ieri) mentre il numero dei casi attualmente positivi ha toccato quota 51.236, di cui 49.455 in isolamento domiciliare.

Intanto i segretari generali di Cgil, Cisl e Ul lanciano l'affondo contro Lopalco che ritiene sterile il confronto con i sindacati: «Crediamo che l’assessore Lopalco, con una ospitata televisiva in meno - rilevano i sindacalisti - riuscirebbe a trovare anche il tempo per ascoltare cosa hanno da dire le nostre organizzazioni del pubblico impiego, le rappresentanze dei medici, le segreterie confederali, e magari spiegare loro come mai solo la Puglia ha registrato il dieci per cento di positivi dell’intero paese. Numeri che da due settimane non sembrano calare». «Perché - concludono - nelle Rsa pugliesi continuano ad esserci un numero così elevato di positivi e quali azioni ispettive ha pensato di mettere in campo la Regione».