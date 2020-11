Puglia, 766 nuovi casi: cala la percentuale, ma altri 22 morti. Allarme nel Foggiano. Medici: sistema verso ko

Altri 766 casi in Puglia nelle ultime 24 ore, ma con un'altra raffica di decessi (22) di cui 9 nella provincia Bat. Sono alcuni dati del bollettino Covid diffuso dalla Regione che registra anche una minore percentuale di positivi (poco più dell'11%) tenuto conto dei 766 casi registrati su 6.723 tamponi.

I nuovi casi sono così distribuiiti: 160 in provincia di Bari, 65 in provincia di Brindisi, 167 nella provincia BAT, 203 in provincia di Foggia, 63 in provincia di Lecce, 106 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione.

Per quanto riguarda i decessi 4 sono in provincia di Bari, 9 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 601.253 test.

7.677 sono i pazienti guariti, 131 in più di ieri. Per quanto riguarda i ricoveri, dopo il boom registrato ieri con il raggiungimento del tetto dei mille ospedalizzati, oggi si registrano 3 nuovi accessi. Ma si tratta di una situazione che probabilmente non tiene ancora conto dei numerosi accessi che si stanno registrando in queste ore soprattutto nel Foggiano dove ormai la situazione è davvero al limite dell'emergenza.

Intanto oggi l'Ordine dei medici ha diffuso una nota in cui denuncia una sorta di impreparazione del nostro sistema e parla di "misure non sufficienti" adombrando uno scenario preoccupante del vederebbe il nostro sistema collassare.