Covid, ad Acquaviva chiuso Comando vigili. Monopoli, altri 7 contagi in Rssa

Il Covid, dopo i 1054 casi accertati ieri in Puglia e i 1000 ricoveri continua a galoppare. Ad Acquaviva, per l’accertata positività al Covid di due agenti della Polizia locale, il sindaco Davide Carlucci ha disposto ieri la chiusura del Comando di Polizia locale per tre giorni, fino a domani. Sono in corso accertamenti sanitari sugli altri agenti e la sanificazione degli uffici.

A Monopoli, dopo i due ospiti della Residenza socio sanitaria 'Regina Pacis' risultati positivi sono stati eseguiti altri tamponi rapidi e «dalle prime risultanze - riferisce il sindaco Angelo Annese - oltre ad alcuni ospiti sono risultati positivi sette operatori». «Domani - annuncia il primo cittadino - saranno eseguiti i tamponi molecolari per confermare i dati».