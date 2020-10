Coronavirus in Puglia, lieve calo contagi (+72) su 4mila tamponi e 1 decesso: nel Foggiano 29 casi e studenti positivi

Lieve calo dei contagi da Covid ma il numero rimane sempre su due cifre. Sono infatti 72 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 3.949 test per l'infezione da coronavirus effettuati: 28 in provincia di Bari, 9 nella provincia BAT, 29 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Anche oggi è stato registrato un decesso in provincia di Bari.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 417.465 test. 4.712 sono i pazienti guariti. 2.663 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.972, così suddivisi:

3.136 nella Provincia di Bari;

708 nella Provincia di Bat;

774 nella Provincia di Brindisi;

1.935 nella Provincia di Foggia;

807 nella Provincia di Lecce;

550 nella Provincia di Taranto;

60 attribuiti a residenti fuori regione;

2 provincia di residenza non nota.

Intanto dopo i casi di contagio tra gli studenti a Foggia, questa mattina la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, in visita oggi all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, ha precisato che «il Governo ha emesso una circolare che prevede il test rapido a scuola, che aiuterà scuole, insegnanti e classi anche a tornare più rapidamente al funzionamento».